التنظيم والإدارة يعقد الاجتماع السنوي الثاني لوحدات الموارد البشرية ويكرم المتميزين في الكفاءة المؤسسية

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم، الاجتماع السنوي الثاني لوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بمشاركة مسؤولي وحدات الموارد البشرية بالجهات الأكثر تفاعلًا وتعاونًا مع الجهاز خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتنسيق مع الوحدات، وتقييم ما تحقق من أعمال خلال العام المالي الماضي، واستعراض أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع تكريم عدد من مسؤولي وحدات الموارد البشرية بالوزارات والهيئات والمحافظات والجامعات، تقديرًا لتميزهم في أعمال الكفاءة المؤسسية وفي مجال تحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا.

وفي ختام الاجتماع، فتح المهندس حاتم نبيل باب الاستفسارات أمام المشاركين، واستمع إلى تساؤلاتهم ومقترحاتهم، ورد عليها، كما كرّم عددًا من مسؤولي الموارد البشرية بالجهات المختلفة، تقديرًا لتميزهم في أعمال الكفاءة المؤسسية، وهم:

- محمد حسين عبدالهادي سليمان، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة المالية.

- يسري محمود محمود محمد عيسى، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- لواء عمرو محمد علي أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة النقل.

- مهندس ياسر محمد الغزالي محمد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الموارد البشرية.

- أحمد محمد إمام عبدالمطلب، مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية (تكليفًا) بوزارة الصناعة.

- هشام أحمد حماد إبراهيم، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الموارد المائية والري.

- محمد صبري مصطفى أحمد، أخصائي موارد بشرية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- الدكتور أحمد محمد السيد البربعي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

- الدكتورة وسام محمود أحمد محمود الغنام، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية (ندبًا) بديوان عام محافظة القاهرة.

- طارق علي محمود عبدالحق، مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

كما كرم رئيس الجهاز عددًا من مسؤولي الموارد البشرية لتميزهم في مجال تحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، وهم:

- محمد حسين عبدالهادي سليمان، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة المالية.

- يسري محمود محمود محمد عيسى، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- حمادة محمد محمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

- إسلام نادر حسن محمد، مدير إدارة «إدارة وتنمية المواهب» بالإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة العدل.

- الدكتور أيمن حسن فؤاد محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- محمد فاروق عبدالغني إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والموارد البشرية بالجهاز المركزي للتعمير.

- محمد عزت محمد خالد، مدير عام الموارد البشرية بجامعة العريش.

- ماهر حسين أحمد عبدالجيد، أمين الجامعة المساعد بجامعة الوادي الجديد.

- الدكتورة شيماء إبراهيم سعد الدين حسن، مدير إدارة الموارد البشرية (تكليفًا) بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

- مرفت محمود إسماعيل الشريدي، مدير إدارة الموارد البشرية (تكليفًا) بديوان عام محافظة البحيرة.