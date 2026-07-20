مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بمدينة رأس الحكمة يستعرض مستجدات أعمال التنمية والتطوير

ترأس الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بمدينة رأس الحكمة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، سعادة كمال إسحاق عبدالله إسماعيل المازمي، سامر حنا خليفة، كما شارك عبر تقنية الاتصال المرئي عبدالله الساهي، والمهندس إبراهيم المغربي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط تنمية وتطوير المنطقة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمتابعة المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدفع معدلات التنفيذ.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال التنمية والتطوير بالمنطقة الاستثمارية، ومستجدات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ، وتعزيز جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات، في إطار رؤية تنموية متكاملة ومستدامة.

وأكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة مشروعات المناطق الاستثمارية، والعمل على توفير المناخ المؤسسي الداعم لتنفيذها، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتيسير الإجراءات، ودعم الحلول العملية التي تسهم في دفع معدلات الإنجاز.

وأشار إلى أن المنطقة الاستثمارية بمدينة رأس الحكمة تمثل أحد المشروعات الواعدة التي تعكس توجه الدولة نحو إقامة مجتمعات استثمارية وتنموية متكاملة، ترتكز على بنية أساسية متطورة وبيئة أعمال جاذبة، بما يتسق مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة.

ومن جانبه، أعرب كمال إسحاق عبدالله إسماعيل المازمي عن خالص الشكر والامتنان للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتور محمد عوض، ولجميع الجهات المعنية، تقديرًا لما تبذله من جهود متواصلة وتعاون بنّاء في تذليل العقبات، وتيسير مسارات العمل، وتوفير بيئة عمل مثالية ومحفزة تدعم تنفيذ مستهدفات المشروع.

كما أشاد بروح التعاون والتنسيق المؤسسي بين مختلف الأطراف، مؤكدًا أن ما يحظى به المشروع من دعم ومتابعة يعكس الحرص المشترك على إنجاحه وتعظيم مردوده الاستثماري والتنموي.

التنسيق والتعاون البنّاء بين أعضاء مجلس الإدارة

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون البنّاء بين أعضاء مجلس الإدارة وجميع الجهات المعنية، بما يدعم استكمال خطط التنمية والتطوير، ويسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية للمنطقة.