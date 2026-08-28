الأهلي يستضيف زد في مواجهة جديدة بالدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره زد إف سي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتقام مباراة الأهلي وزد على أرضية استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لمواصلة انطلاقته القوية في المسابقة وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بينما يأمل زد في حصد أول انتصار له هذا الموسم بعد التعادل في الجولة الافتتاحية.

الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات

يدخل الأهلي المباراة بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، وسط حالة من المعنويات المرتفعة، بعدما نجح الفريق في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى على حساب الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين.

ويطمح الأهلي إلى استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها من الانتصار الافتتاحي، وتحقيق ثلاث نقاط جديدة تساعده على التقدم في جدول ترتيب الدوري، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في بناء سلسلة من النتائج الإيجابية خلال بداية الموسم.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط، قبل خوض مواجهة اليوم.

زد يبحث عن أول انتصار في الموسم

على الجانب الآخر، يدخل فريق زد إف سي اللقاء بهدف تعويض فقدان نقطتين في الجولة الأولى، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة.

ويحتل زد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، ويسعى الفريق إلى تقديم أداء قوي أمام الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية، سواء بحصد نقطة جديدة أو خطف الفوز الأول له في الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة الأهلي في مواصلة الانتصارات، مقابل تطلع زد لإثبات قدرته على منافسة الفرق الكبرى.

موعد مباراة الأهلي وزد

تقام مباراة الأهلي وزد اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من المرحلة الأولى للدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وزد عبر قناة أون سبورت، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية خاصة للمباراة قبل انطلاقها وبعد نهايتها.



