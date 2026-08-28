الرئيس عون يبحث مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية واعتداءات إسرائيل على الجنوب

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بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل ، الأوضاع الأمنية في البلاد، في ظل التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية.

وتناول اللقاء بشكل خاص الوضع الأمني في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الجنوبية.

كما أطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته الأخيرة إلى إيطاليا، وما تخللها من لقاءات ومحادثات مع عدد من المسؤولين الإيطاليين.

وتطرق البحث إلى أبرز الملفات التي تناولتها المحادثات، ولا سيما ما يتصل بالأوضاع الأمنية والعسكرية وسبل تعزيز التعاون بين لبنان وإيطاليا.