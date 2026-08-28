اتحاد طلاب جامعة شرق بورسعيد يكشف تفاصيل واقعة اعتداء أمن الجامعة على طالب

أصدر اتحاد طلاب جامعة شرق بورسعيد بيان حول واقعة الفيديو المتداول لاعتداء امن الجامعة على شخص امام البوابات.

وأكد اتحاد طلاب جامعة شرق بورسعيد انه تابع باهتمام بالغ الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بتعرض أحد الطلاب للتعدي من جانب أحد أفراد إدارة الأمن بالجامعة.

وأكد اتحاد طلاب جامعة شرق بورسعيد انه تم التواصل مع الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين رئيس الجامعة، لعرض ملابسات الواقعة، وقد أكد أنه سيتم فتح تحقيق رسمي وشامل للوقوف على حقيقة ما حدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وأضاف الاتحاد ان إدارة الجامعة اكدت وقوفها إلى جانب الطالب وحرصها الكامل على حفظ حقوقه، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، بما يضمن تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة.

وشدد اتحاد طلاب الجامعة أن كرامة الطالب وسلامته وحقوقه أمور لا تقبل المساس، وأنه أيًّا كانت المخالفة أو التصرف الصادر من الطالب، فإن التعامل معه يجب أن يتم في إطار القانون واللوائح، ودون أي تجاوز أو تعدٍ.

وأضاف اتحاد الطلاب انه سيظل دائمًا صوتًا للطلاب ومدافعًا عن حقوقهم، مع الالتزام بالطرق الرسمية والقانونية في التعامل مع جميع المواقف، وأننا نثق في إجراءات التحقيق وحرص إدارة الجامعة على إظهار الحقيقة ورد حق أي طرف تثبت أحقيته.

واختتم اتحاد طلاب الجامعة بيانه بانه مع الطلاب دائمًا، وإدارة الجامعة حريصة على حقوق أبنائها الطلاب عنه عصام جمعة

رئيس اتحاد طلاب الجامعة