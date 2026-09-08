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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«مقامات» يستعيد تجربة فتحية أحمد في أمسية موسيقية ببيت الغناء العربي

فتحية أحمد
فتحية أحمد
أحمد البهى

ينظم قصر الأمير بشتاك «بيت الغناء العربي» بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس 10 سبتمبر، صالون «مقامات» الشهري، بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، في أمسية بعنوان «فتحية أحمد.. ومملكة من الغناء الجميل».

تتناول الأمسية مسيرة المطربة فتحية أحمد، إحدى أبرز أصوات الغناء المصري والعربي خلال النصف الأول من القرن العشرين، وتستعرض بداياتها الفنية، ومحطات تجربتها التي أسهمت في ترسيخ حضورها على خريطة الغناء، إلى جانب خصوصية صوتها وأبرز الملحنين الذين تعاونوا معها.

ويستضيف الصالون الباحث صلاح علام، فيما تقدم الدكتورة أمل إبراهيم وفرقتها الموسيقية الفقرة الموسيقية والغنائية، ويأتي الصالون من فكرة الفنان الراحل محسن فاروق، وتعده وتقدمه الناقدة الموسيقية والإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين.

وتعكس الأمسية توجه صندوق التنمية الثقافية إلى صون الذاكرة الموسيقية المصرية وإتاحة تراثها للأجيال الجديدة، من خلال برامجه التي تجمع بين التوثيق والدراسة والأداء الحي، في إطار سياسة وزارة الثقافة الرامية إلى الحفاظ على التراث الثقافي المصري وتعزيز الوعي به وإعادة تقديم رموزه وتجارب مبدعيه.

قصر الأمير بشتاك بيت الغناء العربي فتحية أحمد

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