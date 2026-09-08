قنصوة يتفقد معاهد أكاديمية الفنون لمتابعة استعدادات الدراسة

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، عددًا من معاهد أكاديمية الفنون، للوقوف على مدى الاستعدادات الخاصة بالعملية التعليمية، والاطلاع على ما تحتويه الأكاديمية من إمكانات.

وكان في استقباله، الدكتورة نبيلة حسن، رئيسة أكاديمية الفنون، وعمداء المعاهد العليا بالأكاديمية، فيما شارك في الجولة: الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، الدكتور محمد لطفى، رئيس الجامعة البريطانية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، أهمية أكاديمية الفنون كونها تمثل منارةً تعليمية وثقافية تجمع بين الريادة التنويرية والبناء الأكاديمي، وتعد الشريان الأساسي لإمداد الساحة الفنية المصرية والعربية بطاقات إبداعية صقلتها الدراسة العلمية والخبرة الميدانية؛ مشددًا على حرص الوزارة الكامل على توفير سبل الدعم لتطوير بنية المعاهد التعليمية كافة، وتحديث مناهجها، إلى جانب رعاية الموهوبين وصقل قدراتهم الفنية بما يصون الهوية الثقافية الوطنية، لتدشين جيلٍ جديد قادرٍ على قيادة قاطرة الإبداع المصري والوصول به إلى المحافل الدولية.

واستهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، جولته بتفقد المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث اطلع على خطط التدريب والورش العملية للطلاب، واستمع إلى شرح حول القاعات والمرافق والمسارح وآليات مشروعات التخرج، وغيرها من الإمكانات، مؤكدًا أهمية الدور التاريخي للمعهد في إمداد الساحة الفنية المصرية والعربية بقامات إبداعية استثنائية.

ثم تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، المعهد العالي للموسيقى العربية، حيث تابع سير التدريبات الفردية والجماعية على الآلات الشرقية والألحان الأصيلة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التراث الموسيقي المصري والعربي وتوثيقه، ودعم الطلاب الموهوبين في أداء وتطوير الموسيقى الشرقية كأحد أهم أركان الهوية الوطنية.

وعقب ذلك، تفقد قنصوة، المعهد العالي للباليه، وشاهد عرضًا فنيًا قدمه طلاب المعهد؛ حيث حرص قنصوة على توجيه كلمات التشجيع للطلاب عقب انتهاء العرض، مشيدًا بمهاراتهم العالية وأدائهم الاستثنائي ومدى الانضباط والاحترافية التي يعكسها هذا الفن الراقي، وحثهم على مواصلة التميز لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

واختتم الدكتور عبد العزيز قنصوة، جولته، بتفقد المعهد العالي للكونسرفتوار، واطلع على مستوى الإمكانات المتاحة، والتقنيات التكنولوجية والصوتية بالقاعات، مثمنًا جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية في إعداد جيل مبدع يجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية الميدانية.