ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة و550 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكميات من اللحوم المذبوحة والمشفاة من العظام خارج المجازر الحكومية خلال ساعات متأخرة من الليل.

وضبطت الحملة 400 كيلو لحوم تمثلت في 4 ارباع امامية و4 ارباع خلفية بما يعادل عجلين وفحل بتلو صغير السن.

وتبين بالكشف وجود احتقان وأنزفة دموية داخل انسجة اللحوم وقلة الدماء بما يدل على الاصابة بالحمى. كما تبين وجود احتقان في كبد الفحل البتلو وذبحه قبل الوزن القانوني مع وجود رخاوة وارتشاح باللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي او الحيواني.



ضبط أغذية منتهية الصلاحية

كما تم ضبط سلع غذائية مختلفة الانواع والاصناف منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.



دقيق مدعم وسجائر بدون فواتير

وتم تحرير محضر تجميع دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بعدد 11 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو جراما باجمالي 550 كيلو دقيق تمهيدا لبيعه في السوق السوداء. كما تم ضبط 140 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير.



متابعة الأسواق

وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية لمناديب بيع السلع الغذائية و29 محضرا لعدم الاعلان عن الاسعار. وجاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم وتحت اشراف المهندس جمعه عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وعبير العقبي وكيل المديرية لمتابعة الاسواق والمخابز السياحية والمطاعم ومحال السوبر ماركت ومحال الجزارة والاسواق ومحطات الوقود ومستودعات الدقيق والبوتاجاز والتأكد من الالتزام بالاسعار الرسمية.