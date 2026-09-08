قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقعات بإعلان كندا وفرنسا وبريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "رياض الأطفال"..ماذا قررت التعليم؟
العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
بألوان علم مصر.. الطائرات السعودية تبهر الحضور في سماء العلمين بحضور الرئيس السيسي
المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
وزير الخارجية السعودي: الحوثي فتح على نفسه باباً لا يحتمله
بريطانيا تخصص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي في أوكرانيا
فرسان الإمارات يبهرون الرئيس السيسي بعروض جوية استثنائية في سماء العلمين
بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها
صناعة مصرية بمعايير عالمية.. "العربية للتصنيع" تستعرض أحدث منتجاتها الجوية في معرض العلمين للطيران| صور
كيفية عمل تقليل الاغتراب 2026
المصرية للاتوبيس الترددي (BRT) تزف بشري سارة للطلاب مع بدء العام الدراسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة و550 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكميات من اللحوم المذبوحة والمشفاة من العظام خارج المجازر الحكومية خلال ساعات متأخرة من الليل.

وضبطت الحملة 400 كيلو لحوم تمثلت في 4 ارباع امامية و4 ارباع خلفية بما يعادل عجلين وفحل بتلو صغير السن.

وتبين بالكشف وجود احتقان وأنزفة دموية داخل انسجة اللحوم وقلة الدماء بما يدل على الاصابة بالحمى. كما تبين وجود احتقان في كبد الفحل البتلو وذبحه قبل الوزن القانوني مع وجود رخاوة وارتشاح باللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي او الحيواني.


ضبط أغذية منتهية الصلاحية

كما تم ضبط سلع غذائية مختلفة الانواع والاصناف منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.


دقيق مدعم وسجائر بدون فواتير

وتم تحرير محضر تجميع دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بعدد 11 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو جراما باجمالي 550 كيلو دقيق تمهيدا لبيعه في السوق السوداء. كما تم ضبط 140 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير.


متابعة الأسواق

وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية لمناديب بيع السلع الغذائية و29 محضرا لعدم الاعلان عن الاسعار. وجاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم وتحت اشراف المهندس جمعه عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وعبير العقبي وكيل المديرية لمتابعة الاسواق والمخابز السياحية والمطاعم ومحال السوبر ماركت ومحال الجزارة والاسواق ومحطات الوقود ومستودعات الدقيق والبوتاجاز والتأكد من الالتزام بالاسعار الرسمية.

الفيوم المجازر الحكومية مديرية التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

صورة تعبيرية

بقيمة 729 مليون دولار.. السويد تتعاقد على منظومات «هيمارس» الأمريكية

ترشيحاتنا

هند صبري

بلس 90 و4 استمرار وعسل أحمر… 3 مسلسلات تدخل البلاتوهات قريبا

قناة النيل الثقافية

«النيل الثقافية» تنقل اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

كاظم الساهر

كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا فى المغرب.. 26 سبتمبر

بالصور

لصحة القلب والدماغ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟.. 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد