محافظ الغربية: استمرار المتابعة الميدانية للقرى والعزب

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار المتابعة الميدانية بمختلف قرى وعزب مراكز ومدن المحافظة، والحرص على التواجد بين المواطنين والاستماع المباشر إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وأضاف أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن المتابعة على الطبيعة تمثل أحد أهم أدوات الوقوف على المشكلات الحقيقية وسرعة التعامل معها.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، أجرى المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، جولة ميدانية داخل نطاق الوحدة المحلية لقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، تابع خلالها مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرص على التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم والوقوف على احتياجات القرية على الطبيعة، كما تابع أعمال النظافة ورفع المخلفات، وحالة الشوارع والمرافق والخدمات العامة، مع توجيه الجهات المعنية بسرعة التعامل مع الملاحظات التي تم رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد محافظ الغربية على استمرار الجولات الميدانية بمختلف القرى والعزب، وعدم الاكتفاء بالمتابعة من المكاتب، بما يضمن سرعة رصد المشكلات والتعامل معها، ويعزز التواصل المباشر بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، تنفيذًا لنهج المحافظة في العمل الميداني والاستجابة الفاعلة لاحتياجات الأهالي.