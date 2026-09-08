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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة مطروح: مرور ميدانى لوكيل وزارة الصحة بمطروح على مستشفى الضبعة المركزي

خلال الجولة على المستشفى
خلال الجولة على المستشفى
ايمن محمود

تفقد  الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور محمد عادل وكيل المديرية والدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ والقائم بأعمال مدير مستشفى مطروح العام  مستشفى الضبعة المركزى فى حضور الدكتور محمد جاويش مدير المستشفى، والاطمئنان على انتظام الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وكافة مستلزمات التشغيل.

حيث بدء وكيل الوزارة جولته بالمستشفى بالمرور على الاستقبال والطوارئ متابعاً انتظام وسرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى ، كما استبين سيادته أراء المرضى وذويهم لتذليل كافة المعوقات وتوفير الاحتياجات.

وأكد على سرعة وحسن التعامل مع المرضى وذويهم واتباع سياسات مكافحة العدوى والحفاظ على نظافة وتنظيم القسم .

كما حرص على المرور على العناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوى بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومتابعة الالتزام بسياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة وسلامة المرضى .

واستمع وكيل الوزارة إلى مرضى الغسيل الكلوي وذويهم ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وبحث كافة احتياجاتهم وتذليل العقبات .

كما تفقد قسم الأشعة ، و أعمال رفع كفاءة القسم المزمع تطويره ليصبح عناية مركزة أطفال بطاقة استيعابية ٦ أسرة موجها بضرورة العمل على قدم وساق للإنتهاء من كافة التجهيزات ودخوله الخدمة .

رافق وكيل وزارة الصحة أثناء المرور أحمد عبدالخالق مدير مركز المعلومات ومسئول الاتصال السياسى ومحمد الطليمى مشرف الطوارئ

و تؤكد مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفي بالإحتياجات نظرا للكثافة العاليه من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لانجاح الجهود المبذولة في مستشفي الضبعة المركزى، و تذليل كافه العقبات ، مع المحاسبه المشددة لأي تقاعس او اهمال ، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها .

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