رويترز: انفجار بمستودع أسلحة في بلغاريا

أفادت وكالة أنباء رويترز ، نقلا عن وسائل إعلام محلية بلغارية ومسؤولون اليوم السبت، بأن انفجارا تسبب في ​اندلاع حريق في موقع لتخزين الأسلحة ‌بوسط بلغاريا خلال الليل، وهو الحريق الثاني في منشأة ذخيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولم ترد تقارير عن ​وقوع إصابات في الحريق، الذي اندلع بالقرب ​من قرية تساريفا ليفادا، وأمكن رؤية ⁠ألسنة اللهب وهي تضيء سماء الليل في ​مقاطع فيديو جرى تداولها محليا.

وقالت كريستينا سيدوروفا حاكمة ​منطقة جابروفو للصحفيين في الساعات الأولى من اليوم السبت "في الوقت الحالي، يشتعل الحريق داخل أراضي قاعدة التخزين ​التابعة للمصنع. وهو ينتقل من مستودع ​إلى آخر".