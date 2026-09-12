رويترز: انفجار بمستودع أسلحة في بلغاريا

أفادت وكالة أنباء رويترز ، نقلا عن وسائل إعلام محلية بلغارية ومسؤولون اليوم السبت، بأن انفجارا تسبب في اندلاع حريق في موقع لتخزين الأسلحة بوسط بلغاريا خلال الليل، وهو الحريق الثاني في منشأة ذخيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الحريق، الذي اندلع بالقرب من قرية تساريفا ليفادا، وأمكن رؤية ألسنة اللهب وهي تضيء سماء الليل في مقاطع فيديو جرى تداولها محليا.
وقالت كريستينا سيدوروفا حاكمة منطقة جابروفو للصحفيين في الساعات الأولى من اليوم السبت "في الوقت الحالي، يشتعل الحريق داخل أراضي قاعدة التخزين التابعة للمصنع. وهو ينتقل من مستودع إلى آخر".