موجة طقس سيئ تضرب وسط وشمال إيطاليا وتخلف فيضانات وأضرارًا بالبنية التحتية

سببت موجة من الطقس السيئ ضربت العديد من المدن بوسط وشمال إيطاليا خلال الساعات الماضية في فيضانات وأضرار بالبنية التحتية، فيما أدت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية إلى اضطراب حركة القطارات وانقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار ببعض المنازل، وسط استجابة واسعة من فرق الإطفاء.

وشهد إقليم توسكانا أكثر من 63 ألف صاعقة خلال 12 ساعة، فيما فاضت الأنهار خارج ميلانو، وأصدرت بعض البلديات قرارات بتعليق الأنشطة التعليمية في المدارس ودور الحضانة، وإغلاق الحدائق والمرافق الرياضية والأماكن العامة المفتوحة.

وفي منطقة لاتيسانا بمقاطعة أوديني، لقيت امرأة حتفها غرقًا بعد أن علقت سيارتها في نفق غمرته المياه، ورغم تمكن الشرطة من انتشالها من السيارة، فإن ذلك لم يمنع وفاتها.

كما تسببت الأحوال الجوية السيئة في أضرار ببعض المنازل، ما أدى إلى إجلاء العائلات التي كانت تقطنها، فيما واصلت فرق الإطفاء تدخلاتها على نطاق واسع.