طقس الـ6 أيام المقبلة.. شبورة كثيفة ورياح مصحوبة بانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، تحديدًا الفترة من الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 وحتى السبت 19 سبتمبر 2026.

وأشارت إلى استمرار الطقس المعتدل إلى المائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، والحار الرطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدلاً إلى مائل للحرارة رطباً ليلاً.

حالة الطقس الأيام القادمة

وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس في الأيام المقبلة، نشاطاً للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال الفترة من الثلاثاء 15 سبتمبر حتى السبت 19 سبتمبر.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة) خلال الطقس الأيام القادمة من 15 إلى 19 سبتمبر، بمختلف الأنحاء تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الثلاثاء والاربعاء (15 - 16 سبتمبر): العظمى 35°م (المحسوسة 37°م).

الخميس (17 سبتمبر): العظمى 34°م (المحسوسة 36°م).

الجمعة والسبت (18 - 19 سبتمبر): العظمى 33°م (المحسوسة 35°م).

السواحل الشمالية:

الثلاثاء والاربعاء (15 - 16 سبتمبر): العظمى 31°م (المحسوسة 34°م).

الخميس (17 سبتمبر): العظمى 30°م (المحسوسة 33°م).

الجمعة والسبت (18 - 19 سبتمبر): العظمى 29°م (المحسوسة 32°م).

شمال الصعيد:

الثلاثاء والاربعاء والخميس (15 - 17 سبتمبر): العظمى 38°م (المحسوسة 40°م).

الجمعة (18 سبتمبر): العظمى 36°م (المحسوسة 38°م).

السبت (19 سبتمبر): العظمى 34°م (المحسوسة 36°م).

جنوب الصعيد: