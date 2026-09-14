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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الفرصة الأخيرة لمستقبل الطلاب.. جامعة الأزهر تفتح باب تعديل الرغبات بعد إعلان نتيجة التنسيق

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

تفتح جامعة الأزهر، اليوم الاثنين موقع الجامعة لتمكين الطلاب والطالبات من تعديل الرغبات والترشيح إلى الكليات التي يرغبون الإلتحاق بها وفقا لنتيجة تنسيق الأزهر التي تم إعلانها أمس الأحد.

تعديل رغبات طلاب الأزهر

ومن المقرر أن تفتح جامعة الأزهر بوابة التنسيق لتعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة الكترونيا اعتبارًا من اليوم الإثنين  الموافق 14 من شهر سبتمبر لعام 2026 م» وحتى يوم «الخميس الموافق 17 / 9 / 2026م».

وقررت جامعة الأزهر توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية «القاهرة - قبلي - بحري» ترسيخًا لمبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

1.    كلية الطب للبنين والبنات "القاهرة" 618 درجة بنسبة 95.08%.
2.    كلية الطب للبنين والبنات "دمياط" 610 درجة بنسبة 93.85 %.
3.    كلية الطب للبنين والبنات "أسيوط" 605 درجة بنسبة 93.08 %.
4.    كلية الصيدلة للبنين والبنات "القاهرة"  593 درجة بنسبة 91.23 %.
5.    كلية طب الأسنان للبنين والبنات "القاهرة" 602 درجة بنسبة 92.62 %.
6.    كلية الهندسة للبنين والبنات "القاهرة"  579 درجة بنسبة 89.08 %.
7.    كلية الهندسة للبنين والبنات "قنا"  574 درجة بنسبة 88.31 %.

تنسيق القسم العلمي بنين

1.    القران الكريم للقراءات وعلومها بنين بالقاهرة 381 درجة بنسبة 58.61%
2.    القران الكريم للقراءات وعلومها بنين طنطا 343 درجة بنسبة 52.77%
3.    الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة 377 درجة بنسبة 58%
4.    الشريعة والقانون بنين القاهرة قسم الشريعة والقانون 423 درجة بنسبة 65.07%
5.    الذكاء الاصطناعي: 570 درجة بنسبة 87.69 %
6.    كليات الطب البيطري: 571 درجة بنسبة 87.85 %
7.    كلية العلوم القاهرة تخصص عام: 503 درجة بنسبة 77.38 %
8.    كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام: 522 درجة بنسبة 80.31 %
9.    المعهد الفني الصحي: 538 درجة بنسبة 82.77 %
10.    كلية الزراعة القاهرة تخصص عام: 477 درجة بنسبة 73.38 %
11.    اللغات والترجمة تخصص عام: 482 درجة بنسبة 74.15 %
12.    كلية الإعلام: 460 درجة بنسبة 70.77 %
13.    كلية التجارة القاهرة تخصص عام: 489 درجة بنسبة 75.23 %
14.    كلية التربية بالقاهرة تخصص عام: 388 درجة بنسبة 59.69 %
15.    كلية اللغة العربية تخصص عام: 383 درجة بنسبة 58.92 %

القسم العلمي بنات

1.    القران الكريم للقراءات وعلومها بنين القاهرة: 415 درجة بنسبة 63.84%
2.    الذكاء الاصطناعي: 569 درجة بنسبة 87.54 %
3.    كلية التمريض بنات: 572 درجة بنسبة 88%
4.    كلية التمريض فصول دمياط: 567 درجة بنسبة 87.23 %
5.    المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر: 555 درجة بنسبة 85.38 %
6.    كلية العلوم تخصص عام: 548 درجة بنسبة 84.31 %
7.    كلية الإعلام: 525 درجة بنسبة 80.77 %
8.    كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 487 درجة بنسبة 75 %

القسم الأدبي بنين

1.    القران الكريم للقراءات وعلومها بنين القاهرة بنسبة 52.71%
2.    القران الكريم للقراءات وعلومها بنين طنطا بنسبة 53.89%
3.    الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة بنسبة 55.59%
4.    الشريعة والقانون القاهرة بنين القاهرة بنسبة 65.08%
5.    كلية اللغات والترجمة تخصص عام: بنسبة 56.94 %
6.    كلية الإعلام: بنسبة 68.81 %
7.    كلية الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات: بنسبة 87.62 % 
8.    كلية التجارة القاهرة تخصص عام: بنسبة 72.54 %
9.    كلية علوم الرياضة القاهرة: بنسبة 57.79 %
10.    كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام: بنسبة 63.05 %
11.    كلية اللغة العربية تخصص عام: بنسبة 59.32 %
12.    معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: بنسبة 61.18 %

القسم الأدبي بنات

1.    القران الكريم للقراءات وعلومها بنات القاهرة بنسبة 72.54%
2.    كلية الإعلام: بنسبة 83.89 %
3.    كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: بنسبة 76.94 %
4.    كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام: بنسبة 69.66 %
5.    معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة: بنسبة 65.25 %

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