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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب الان في مصر
أسعار الذهب الان في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 ، مستويات جديدة في السوق المحلية وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن النفيس وتغيرات سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه إلى جانب حركة العرض والطلب داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب بشكل مستمر سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المقبلين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية بالإضافة إلى المدخرين والمستثمرين الذين يعتمد بعضهم على الذهب كأحد الأصول التي تساعد في الحفاظ على قيمة المدخرات وتنويع الاستثمارات.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي.

عيار 24 سجل سعر البيع 7095 جنيها وسعر الشراء 7040 جنيها.

عيار 21 سجل سعر البيع 6210 جنيهات وسعر الشراء 6160 جنيها.

عيار 18 سجل سعر البيع 5325 جنيها وسعر الشراء 5280 جنيها.

عيار 14 سجل سعر البيع 4140 جنيها وسعر الشراء 4105 جنيهات.

الجنيه الذهب سجل سعر البيع 49680 جنيها وسعر الشراء 49280 جنيها.

الأونصة بالجنيه سجلت 220745 جنيها للبيع و218970 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار سجلت 4268.4 دولار.

تطورات أسعار الذهب في السوق المحلية

تتأثر حركة أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل محلية وعالمية يأتي في مقدمتها سعر الأوقية في الأسواق العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقد تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم وفقا للتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية وحركة أسعار الصرف إلى جانب التغيرات في حجم الطلب والتداول داخل السوق المصرية لذلك قد تختلف الأسعار من وقت إلى آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار جرام الذهب المعلنة لا تمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية حيث تضاف إليها المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى وفقا لنوع المشغولة وتصميمها والشركة المصنعة والتاجر.

أسعار الذهب اليوم

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية من بينها مستويات العرض والطلب وتوجهات البنوك المركزية وقرارات أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

ويعد الدولار الأمريكي من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب حيث يمكن أن تنعكس التغيرات في قيمة العملة الأمريكية على أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

كما تؤثر معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى في توجهات المستثمرين وتوقعاتهم بشأن حركة أسعار الذهب والأصول الاستثمارية الأخرى.

وتلعب التطورات السياسية والاقتصادية والأزمات والتوترات الجيوسياسية دورا في حركة الذهب أيضا حيث قد يرتفع الإقبال عليه خلال فترات زيادة المخاطر وعدم اليقين في الأسواق باعتباره من الأصول التي يستخدمها بعض المستثمرين للتحوط من التقلبات.

أسعار الذهب اليوم

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يحتفظ الذهب بمكانة مهمة لدى المواطنين في مصر كإحدى وسائل الادخار سواء من خلال المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية.

كما يلجأ بعض المستثمرين إلى الذهب ضمن استراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية وتوزيع المدخرات على أكثر من أصل بهدف الحد من تأثير التقلبات التي قد تشهدها الأسواق المختلفة.

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