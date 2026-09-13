أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في مصر.. تراجع جديد بالأسواق

سجلت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية، خلال تعاملات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، حالة من التراجع مقارنة بالتعاملات السابقة، وفقا لما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم.. تراجع في الحديد الاستثماري وعز

الحديد الاستثماري

سجل طن الحديد الاستثماري متوسط سعر بلغ 37859.16 جنيه، بتراجع قدره 197.66 جنيه، بنسبة 0.52%.

حديد عز

سجل طن حديد عز متوسط سعر بلغ 39643.63 جنيه، بتراجع طفيف قدره 13.45 جنيه، بنسبة 0.03%.

أسعار الأسمنت اليوم.. تراجع ملحوظ في الأسمنت الرمادي

سجل طن الأسمنت الرمادي متوسط سعر بلغ 3947.31 جنيه، بتراجع قدره 92.27 جنيه، بنسبة 2.28%، في أكبر نسبة تراجع بين مواد البناء الرئيسية خلال تعاملات اليوم.