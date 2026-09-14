انخفاض كبير..أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت، في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد



سعر طن الحديد الاستثماري: 37859.16 جنيه، بتراجع 197.66 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39643.63 جنيه، بتراجع 13.45 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

أسعار الأسمنت

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3947.31 جنيه، بتراجع 92.27 جنيه.

أسمنت السويدي: سجل 3,650 جنيهاً للطن، بتراجع 28 جنيهاً.

أسمنت السويس وحلوان: يتراوح ما بين 3,450 و3,460 جنيهاً.

الأنواع الاقتصادية (الفهد / المعلم): تبدأ من 3,340 جنيهاً.