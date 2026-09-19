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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة بني سويف : إزالة 42 حالة تعدٍ على الأراضي ومتابعة توزيع الأسمدة الصيفية

ديوان عام محافظة بني سويف ٠
ديوان عام محافظة بني سويف ٠

نفذت مديرية الزراعة ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد أمين وكيل الوزارة، حزمة من الأنشطة والجهود الميدانية والرقابية والخدمية خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر 2026، في إطار متابعة القطاعات الزراعية المختلفة، ودعم المزارعين، وحماية الرقعة الزراعية، وضمان وصول مستلزمات الإنتاج المطابقة للمواصفات، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي مجال الثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج، أجرت المديرية معاينتين لمزارع دواجن، بالإضافة إلى 14 معاينة لمحال أعلاف، مع المرور على مصانع الأعلاف للرقابة على منتجات الأعلاف والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات، إلى جانب متابعة محال الأعلاف والتراخيص والتأكد من مطابقة الأعلاف للمواصفات، وإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكيد على ضرورة التزام أصحاب المحال بتوفيق أوضاعهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما واصلت المديرية متابعة شكاوى المواطنين والمزارعين وسرعة فحصها والرد عليها، إلى جانب المرور على جمعية الدوية وبندر الواسطى لمتابعة أعمال صرف الأسمدة وأعمال حماية الأراضي، فضلًا عن تنفيذ تدريب لـ34 مزارعًا بقرية قاي بمركز إهناسيا على التحول الرقمي.

وفيما يتعلق بمنظومة كارت الفلاح، بلغ إجمالي عدد الاستمارات المسجلة بقطاع الزراعة في محافظة بني سويف 285 ألفًا و99 استمارة حتى تاريخه، فيما بلغ عدد الاستمارات التي تم اعتمادها 285 ألفًا و29 استمارة، بما يعكس استمرار جهود المديرية في استكمال وتحديث منظومة الحيازة الزراعية الرقمية.

وفي ملف حماية الأراضي، أوضح التقرير تسجيل 28 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية فيما تم إزالة 42 حالة بالتزامن مع استمرار المتابعة الميدانية والتعامل مع حالات التعدي وفق الإجراءات القانونية المنظمة. كما تم تنظيم دورة تدريبية حول «التخلص الآمن من المبيدات»، مع استمرار المرور ومتابعة محال الأسمدة والمبيدات.

وفي إطار دعم البحث التطبيقي ونقل التوصيات الحديثة للمزارعين، تم تنفيذ يوم حصاد للحقول التجريبية الخاصة بمشروع الاتحاد الأوروبي لمحصول الذرة بناحيتي بدهل وكوم الصعايدة، إلى جانب حصاد الحقل التجريبي للمدرسة الحقلية بكوم الصعايدة ضمن أنشطة مشروع EU-ZIRA3A ببني سويف، فضلًا عن متابعة جاهزية مجمعات الخدمات الزراعية بقرى مركز ناصر ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» 

وفيما يتعلق بالأسمدة الصيفية، أظهر البيان اليومي لحركة الأسمدة، أن الرصيد المُرّحل في 7 أبريل 2026 بلغ 8143.05 طن يوريا و1849.90 طن نترات، فيما بلغت الكميات الواردة حتى تاريخه 17596 طن يوريا و5721.40 طن نترات، ليصل إجمالي المتاح إلى 25739.05 طن يوريا و7571.30 طن نترات، بينما بلغت الكميات المنصرفة منذ بداية الموسم حتى تاريخه 24418.75 طن يوريا و7275 طن نترات، ليصل الرصيد الحالي إلى 1320.30 طن يوريا و296.30 طن نترات.

وفي مجال البساتين، واصلت المديرية المرور على الزراعات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، والرد على الشكاوى الواردة للإدارة، إلى جانب المرور على زراعات الموز بمرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرضي التورد والتبرقش، وكذلك المرور على الصوب الزراعية والمشاتل لمتابعة التراخيص وأعمال الإحلال والتجديد. كما تم المرور على حقول الموز بمركز ببا، ناحية جزيرة ببا، لمتابعة الحالة العامة للنباتات ورصد أي إصابات مرضية، خاصة مرضي التورد والتبرقش.

وفي إطار دعم الشراكات التنموية، عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع مدير جمعية الحياة الأفضل، في إطار الشراكة بين الجمعية ومديرية الزراعة لتنفيذ مشروع «عايشين بخيرها» بالشراكة مع مؤسسة كير مصر للتنمية، وذلك ضمن التحضير للموسم الشتوي وزراعة محصول البطاطس، كما عقد وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا مع وفد برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية EU-ZIRA3A لمتابعة الأنشطة المنفذة وخطط العمل المستقبلية.

واختتمت جهود الأسبوع بجولة تفقدية للمهندس وكيل وزارة الزراعة بقرية إهناسيا الخضراء، لمتابعة حلقة تسويق القطن، حيث تفقد جاهزية الموقع واستعداده لاستقبال المحصول، في إطار متابعة موسم القطن وتعزيز منظومة التسويق بما يدعم المزارعين ويسهم في انتظام عمليات تداول المحصول.

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