محافظ بني سويف يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في مستهل زيارته التاريخية لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مستهل زيارته الرعوية لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، ونيافة الحبر الجليل الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن وسمسطا وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والكنسية.

ورحب المحافظ بقداسة البابا، مؤكدًا أن الزيارة تمثل حدثًا تاريخيًا ومناسبة عزيزة على أبناء بني سويف، وتحمل رسائل المحبة والتآخي والوحدة الوطنية، وتعكس تماسك أبناء الوطن الواحد، معربًا عن تقديره لقداسة البابا وحرصه على زيارة أبناء الإيبارشية.