مشهد أبوي مؤثر .. البابا تواضروس يُوقف بكاء طفل ويُوقّع له على «التيشيرت»

في لفتة أبوية عفوية، حرص قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على طمأنة طفل كان يبكي خلال زيارته لكنيسة كرمة الشهداء بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، اليوم، ليحول لحظة الحزن إلى ابتسامة وفرحة، في مشهد لفت أنظار الحاضرين.

وكان الطفل قد حاول الاقتراب من قداسة البابا لتقديم التحية والتقاط صورة معه، إلا أن الزحام وإجراءات التنظيم حالت دون وصوله إليه، الأمر الذي دفعه إلى البكاء بشدة.

لفتة محبة

وبمجرد أن لمح قداسة البابا الطفل، ناداه وطلب منه الاقتراب، وحرص على التقاط صورة معه، إلا أن الطفل ظل يبكي، فداعبه البابا تواضروس قائلًا: «تتصور وإنت بتعيط؟»، لتتحول ملامح الطفل سريعًا من البكاء إلى الابتسامة.

ولم تتوقف فرحة الطفل عند التقاط الصورة، إذ كان يتمنى أيضًا أن يوقع له قداسة البابا على التي شيرت الذي يرتديه، وهو ما استجاب له البابا تواضروس وسط أجواء من المرح والود، ليغادر الطفل وهو يحمل ذكرى خاصة من لقائه مع قداسة البابا.

وجاء هذا الموقف العفوي ليعكس جانبًا من العلاقة الأبوية التي يحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على إظهارها تجاه الأطفال، حيث تحولت دقائق قليلة من البكاء إلى لحظة فرح ستظل عالقة في ذاكرة الطفل.