الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل السفير الإسباني لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، الدكتور سيرجيو رومان كارانزا سفير مملكة اسبانيا لدى مصر وذلك بمقر الوكالة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على توسيع أطر التعاون الدولي وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات والجهات المتخصصة في مجال الفضاء، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع.