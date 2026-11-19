بدأ النجم أحمد فهمي تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد «نجم الموسم»، الذي يجمعه بالفنان أحمد رمزي والفنانة ياسمين رئيس، تحت قيادة المخرج حسين المنباوي، وذلك استعدادًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2027.

وشهدت بداية التصوير حضور أبطال العمل، حيث ظهر أحمد فهمي في صورة من كواليس انطلاق التصوير تجمعه بالفنان أحمد رمزي والفنانة ياسمين رئيس، والمخرج حسين المنباوي، في أول ظهور يجمعهم من موقع تصوير المسلسل.

ويتكون مسلسل «نجم الموسم» من 15 حلقة، وينتمي إلى الأعمال الدرامية القصيرة التي تحظى بحضور ملحوظ في المواسم الرمضانية الأخيرة، ويعتمد المسلسل على ورشة كتابة «Exi» الخاصة بأحمد فهمي، والتي تضم ضياء محمد ومحمد عبد الله وأحمد درويش ومعتز حمادي، فيما يتولى إخراج العمل حسين المنباوي، وانتاج سينرجي برعاية المنتج تامر مرسي.

في جانب آخر انتهى النجم أحمد فهمي من تصوير فيلمه السينمائي الجديد «الفيل ع الدرفيل» في قبرص، وذلك بعد فترة من التصوير تنقل خلالها فريق العمل بين عدد من مواقع التصوير.

ويجمع فيلم «الفيل ع الدرفيل» أحمد فهمي بالفنانة أسماء جلال في أول تعاون سينمائي بينهما، ويشارك في بطولته حاتم صلاح، وبيومي فؤاد، وبيومي فؤاد، وعدد من الفنانين، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.