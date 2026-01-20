قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

انطلاق أول بطولة لسلاح المبارزة على الكراسي في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية

مبارزة على الكراسي
مبارزة على الكراسي
محمد سمير

تشهد صالة اتحاد الخماسي الحديث، يوم 1 فبراير المقبل، انطلاق أول بطولة لسلاح المبارزة على الكراسي، في حدث تاريخي غير مسبوق على مستوى الرياضة البارالمبية المصرية، بمشاركة 12 لاعبًا ولاعبة للمرة الأولى في تاريخ اللعبة داخل مصر.

وتأتي البطولة ضمن خطوات جادة لتوسيع قاعدة الرياضات البارالمبية وإدخال ألعاب جديدة تواكب التطور العالمي، بما يسهم في دمج أصحاب الهمم داخل المنظومة الرياضية وتوفير فرص تنافسية حقيقية لهم.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا، بالدعم الكبير الذي يقدمه الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن وقوف الوزير الدائم إلى جانب الاتحاد كان عاملا رئيسيا في خروج هذه البطولة إلى النور، قائلا: الدعم المباشر والمستمر من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وحرصه الدائم على تطوير الرياضات البارالمبية، كان له الدور الأبرز في إطلاق أول بطولة لسلاح المبارزة على الكراسي، وهو ما يعكس إيمان الوزارة بقدرات أبطالنا وحقهم في ممارسة جميع الألعاب الرياضية.

وأضاف رئيس الاتحاد أن انطلاق البطولة يمثل بداية حقيقية لتأسيس اللعبة فنيا وتنظيميا داخل مصر، مع العمل على إعداد كوادر تدريبية وتحكيمية متخصصة، ووضع خطة مستقبلية لنشر اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين، تمهيدا لإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في البطولات القارية والدولية.

وأكد الدكتور أحمد آدم أن الاتحاد، بدعم وزارة الشباب والرياضة، مستمر في تنفيذ رؤيته لتطوير الرياضة البارالمبية، وفتح مجالات جديدة للمنافسة والتميز، بما يليق باسم ومكانة مصر على الساحة الرياضية.

