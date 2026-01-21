سبق علاجه بمصحة إدمـ.ـان.. ضبط طالب في الدبلوم ببورسعيد طعــ.ـن أمه الأربعينية بالرقبة والظهر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بلاغًا يفيد بإصابة سيدة داخل مسكنها بمنطقة مساكن الجوهرة بنطاق حي الزهور، وعلى الفور كلف اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، فريق بحث برئاسة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث الجنائية، بسرعة الانتقال لمحل الواقعة وكشف ملابساتها، وضبط مرتكبها.





سبق علاجه بمصحة إدمان.. ضبط طالب فني صناعي فى بورسعيد طعن أمه الأربعينية بالرقبة والظهر

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة المجني عليها «و ع ص»، البالغة من العمر 43 سنة، بجرح قطعي بالرقبة وجرحين نافذين بالظهر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وجارٍى متابعة حالتها الصحية.



وأسفرت التحريات عن أن نجلها «ع م ح»، طالب بالتعليم الثانوي الفني الصناعي،فى بورسعيد يبلغ من العمر 20 سنة، هو مرتكب الواقعة، وتبين أنه سبق علاجه بإحدى مصحات علاج الإدمان، وأن الجريمة وقعت عقب نشوب مشادة بينه وبين والدته بسبب طلبه مبالغ مالية.



وبتكثيف الجهود، نجح فريق البحث في ضبط المتهم في وقت قياسي، والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.