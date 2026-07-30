برلمانية: فوز مصر ببرونزية العالم في سلاح المبارزة إنجاز تاريخي غير مسبوق

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أهمية فوز منتخب مصر الوطني لسلاح سيف المبارزة للفرق، عقب تحقيقه إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بحصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة في "هونج كونج"، بعد انتصاره المستحق على المنتخب الإسرائيلي بنتيجة (39-38)، ليعيد مصر إلى منصات التتويج العالمية على مستوى الفرق في هذه الرياضة بعد غياب دام 75 عامًا.

ووجهت "هندي" في تصريحات لها، التهنئة للمنتخب المصرى، معربة عن فخرها واعتزازها بالأداء البطولي والروح العالية التي أظهرها أبطال مصر طوال منافسات البطولة، وأشادت بالجهود المبذولة من قِبل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وكذلك الاتحاد المصري للسلاح والتنسيق المثمر مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الكابتن جوهر نبيل.

توفير كافة سبل الرعاية والتمكين للفرق الرياضية الوطنية

وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا الإنجاز التاريخي لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر والتوجيهات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير كافة سبل الرعاية والتمكين للفرق الرياضية الوطنية، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مختلف الألعاب، بما يسهم في رفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية والإقليمية.

دعم الرياضة المصرية

واختتمت النائبة سجى عمرو هندي تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس النواب يضع دعم الرياضة المصرية واكتشاف المواهب الشابة على رأس أولوياته التشريعية والرقابية، مشيرة إلى أن شباب مصر يثبتون يومًا بعد يوم قدرتها على صنع الفارق وتحقيق المستحيل متى أُتيحت لهم الفرصة والدعم المناسب.

ودعت عضو مجلس النواب إلي تكثيف الجهود في ملف اكتشاف وتدريب الموهوبين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لتحقيق مزيد من الإنجازات في ذلك القطاع الهام الذى يعد من أبرز محاور القوة الناعمة لمصر.