السفارة الصينية في الكويت: حالة الوفاة الناجمة عن الهجوم الإيراني لسائق يحمل الجنسية النيبالية

قالت سفارة الصين لدى دولة الكويت إن المعلومات المتوافرة لديها بشأن الهجوم الذي استهدف مشروعا تنفذه شركة صينية في شمال الكويت وأسفر عن وفاة أحد العاملين، تفيد بأن مركبة تابعة لمقاول كويتي من الباطن يعمل في مشروع تنفذه شركة صينية تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل سائق يحمل الجنسية النيبالية.

وأعربت السفارة الصينية، في بيان صادر عن المتحدث باسمها، عن تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة مجددا أن "أي اعتداء يستهدف المدنيين الأبرياء أو الأهداف غير العسكرية هو محل إدانة".

ودعت السفارة الصينية في الكويت "جميع الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف الحوار وتجنب المزيد من اتساع رقعة الصراع".