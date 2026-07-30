سحر طلعت مصطفى تشيد بحرص الدولة على إطلاع الشعب على حقيقة حادث ميناء دمياط

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بالشفافية والوضوح الذي تعاملت به أجهزة الدولة مع حادث ميناء دمياط أمس الأربعاء.

وأشارت طلعت مصطفى في تصريحات لها اليوم، إلى أن الإعلان الفوري عن نتائج التحقيقات الأولية يعكس حرص الدولة على إطلاع الرأي العام على الحقائق كاملة دون تأخير.

وأكدت أن بيان مجلس الوزراء، والذي أوضح أن الحريق ناتج عن طائرة مسيرة، رغم عدم إعلان أي جهة مسئوليتها عن الواقعة، يمثل نموذجاً للتعامل المسئول مع الأزمات، ويعزز من ثقة المواطنين والرأي العام الدولي في قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات بكفاءة ومهنية.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن استمرار الجهات المعنية في استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي، يؤكد أن الدولة تضع أمن الوطن وسلامة منشآته الحيوية على رأس أولوياتها، وتتعامل مع أي تهديد بكل حزم ووضوح.

وشددت على أن هذا النهج في التعامل مع الأزمات يعطي رسالة طمأنينة للمجتمع الدولي، وخاصة لقطاع السياحة والنقل البحري، بأن مصر دولة مستقرة قادرة على حماية موانئها ومنشآتها وتأمين حركة التجارة والسياحة.

كما أشادت بجهود الجهات الأمنية والسيادية في سرعة السيطرة على الحريق والتعامل مع تداعياته.