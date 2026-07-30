قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء موجة حارة جديدة في مصر.. «الأرصاد» تعلن ذروتها وموعد انكسارها
أنشيلوتي يتصدّر المشهد.. تعرّف على أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم
الاتحاد الأوروبي يعدل اتفاقية دعم أوكرانيا لتتلقى كييف تمويلا إضافيا بقيمة 8.3 مليار يورو
الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات
وسط التصعيد.. باكستان تؤكد: مفاوضات واشنطن وطهران «مستمرة»
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي
مجلس الوزراء يرصد استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة على مدار الساعة| صور
الرئيس السيسي: مصر أولت اهتماما كبيرا بدعم السلم والاستقرار في ليبيا
الشكل اتغير خالص.. رفع القمامة المتراكمة أعلى سلم مشاة المصانع بحي العمرانية | شاهد
الحرس الثوري يعلن تدمير ثلاث مقاتلات أمريكية ومقتل عدد من الضباط والعناصر الفنية بالأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سحر طلعت مصطفى تشيد بحرص الدولة على إطلاع الشعب على حقيقة حادث ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
محمد الشعراوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بالشفافية والوضوح الذي تعاملت به أجهزة الدولة مع حادث ميناء دمياط أمس الأربعاء.

وأشارت طلعت مصطفى في تصريحات لها اليوم، إلى أن الإعلان الفوري عن نتائج التحقيقات الأولية يعكس حرص الدولة على إطلاع الرأي العام على الحقائق كاملة دون تأخير.

وأكدت أن بيان مجلس الوزراء، والذي أوضح أن الحريق ناتج عن طائرة مسيرة، رغم عدم إعلان أي جهة مسئوليتها عن الواقعة، يمثل نموذجاً للتعامل المسئول مع الأزمات، ويعزز من ثقة المواطنين والرأي العام الدولي في قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات بكفاءة ومهنية.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن استمرار الجهات المعنية في استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي، يؤكد أن الدولة تضع أمن الوطن وسلامة منشآته الحيوية على رأس أولوياتها، وتتعامل مع أي تهديد بكل حزم ووضوح.

وشددت على أن هذا النهج في التعامل مع الأزمات يعطي رسالة طمأنينة للمجتمع الدولي، وخاصة لقطاع السياحة والنقل البحري، بأن مصر دولة مستقرة قادرة على حماية موانئها ومنشآتها وتأمين حركة التجارة والسياحة.

كما أشادت بجهود الجهات الأمنية والسيادية في سرعة السيطرة على الحريق والتعامل مع تداعياته.

النائبة سحر طلعت مصطفى حادث ميناء دمياط أجهزة الدولة رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب نتائج التحقيقات الأولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية في مصر .. آخر تحديث

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

مفتي الجمهورية يلتقي وفد السفارة الإندونيسية بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك وتوسيع الحضور الإفتائي في جنوب شرق آسيا

مفتي الجمهورية يبحث مع وفد سفارة إندونيسيا تعزيز التعاون المشترك

وزارة الأوقاف

الأوقاف: 157 قافلة دعوية و5 آلاف ندوة و19 ألف لقاء للطفل خلال يوليو

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد