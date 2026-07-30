بسبب الميراث.. الإعدام شنقا لـ مزارع قتل شقيقه وابنه بأسيوط

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة مزارع بالإعدام شنقا بعد إدانته بإنهاء حياة شقيقه و ابنه بسبب خلافات على الميراث بقرية بني حسين مركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وراجي محمود أحمد، وحضور علي أشرف عقيل، وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 2320 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بإطلاق أعيرة نارية وسط الزراعات ناحية قرية بني حسين ووجود متوفين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز أسيوط برئاسة المقدم عمر عبد العظيم، رئيس وحدة مباحث مركز أسيوط، وتبين من المعاينة والفحص مقتل "محمد. ع" وابنه "طارق" بطلقات نارية أثناء حصاد محصول القمح.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "حسام. ع"، 49 عاما، مزارع، شقيق المجني عليه الأول وعم الثاني.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بحيازة سلاح ناري “بندقية آلية” وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليهما وسط زراعات القمح وأطلق صوبهما أعيرة نارية، ما أسفر عن مقتلهما في الحال.



وأضافت التحريات أن هناك خلافات بين المتهم وشقيقه المجني عليه الأول بسبب الميراث.