عقب بيان رئاسه الوزراء.. حماة الوطن يدين استهداف إحدى ناقلات الطاقة الراسية بميناء دمياط

يعرب حزب حماة الوطن عن بالغ استنكاره وإدانته لما شهده ميناء دمياط أمس من استهداف إحدى ناقلات الطاقة الراسية بالميناء، في تطور بالغ الخطورة يمس أمن وسلامة الأراضي المصرية ويهدد أمن الملاحة البحرية واستقرار المنطقة بأسرها.

ويؤكد الحزب أن أي اعتداء يستهدف الأراضي المصرية أو منشآتها أو مصالحها الاستراتيجية، يمثل مساسًا مباشرًا بسيادة الدولة وأمنها القومي، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.

كما يؤكد الحزب دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها القيادة السياسية التي حذرت مرارا وتكرارا من تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية ومحاوله توسيع دوائر الصراع ، ويطالب الحزب بسرعه اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية لحماية أمن الوطن وصون سيادته، وذلك في إطار أحكام الدستور والقانون والقواعد المنظمة للدفاع عن الدولة.

وفي هذا السياق، نشيد بأداء الاعلام الرسمي للدولة في إطار عدم تسرعه في استعراض البيانات والتصريحات المتعلقه بهذا الشأن لحين التأكد من نتائج التحقيقات والإعلان عنها بمنتهي الشفافية .

كما نعلن استعدادنا الكامل لتلبية نداء الوطن متى استدعت الظروف ذلك، واضعين أنفسنا وإمكاناتنا تحت تصرف الدولة وقيادتها السياسية للمشاركة في أداء الواجب الوطني، إيمانًا بأن الدفاع عن مصر شرف ومسؤولية يتشارك فيها جميع أبنائها.