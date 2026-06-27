تشيلي تعلن وفاة أحد رعاياها جراء زلزالي فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية التشيلية وفاة أحد رعاياها جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء الماضي.

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" ونقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم "السبت"، بأنها تتواصل مع عائلة المواطن وتقدم لهم المساعدة والتوجيه والدعم.

كانت حكومة تشيلي قد أرسلت فريقا متخصصا في جهود الإنقاذ يتألف من 37 فردا إلى فنزويلا على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية التشيلية.

كان زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر قد ضربا فنزويلا، وتسببا في حدوث أضرار جسيمة بالبنية التحتية للبلاد، ومقتل 920 شخصا على الأقل وإصابة 3 آلاف و360 آخرين.