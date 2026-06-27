مانشستر سيتي يضم موهبة تروا الشابة بـ25 مليون يورو ويجهزه للإعارة إلى موناكو

أتم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إجراءات التعاقد مع الجناح الفرنسي الصاعد ماتيس ديتوربيت، لاعب نادي تروا، مقابل 25 مليون يورو، في صفقة جديدة تعكس توجه مجموعة سيتي لكرة القدم نحو الاستثمار في المواهب الشابة وتطويرها قبل دمجها في مشروعاتها الرياضية المستقبلية.

تروا يعلن رحيل نجمه الشاب إلى مانشستر سيتي

وأعلن نادي تروا، الصاعد حديثًا إلى الدوري الفرنسي الممتاز، اليوم السبت، في بيان رسمي انتقال لاعبه صاحب الـ19 عامًا إلى مانشستر سيتي، ليضع حدًا للتكهنات التي استمرت حول مستقبل اللاعب منذ منتصف مايو الماضي.

ويُعد تروا أحد أندية مجموعة سيتي لكرة القدم، وهو ما سهّل إتمام الصفقة ضمن استراتيجية المجموعة التي تعتمد على اكتشاف المواهب وتطويرها عبر شبكة أنديتها المنتشرة حول العالم.

أرقام مميزة لديثوربيت في موسم الصعود

وقدم ماتيس ديتوربيت موسمًا مميزًا مع تروا، حيث كان من أبرز العناصر التي ساهمت في تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية الفرنسي والعودة إلى دوري الأضواء.

وسجل الجناح الشاب 3 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة خلال مشوار الفريق في البطولة، ليجذب أنظار عدد من الأندية قبل أن يحسم مانشستر سيتي التعاقد معه.

إعارة موناكو خطوة جديدة في مسيرة اللاعب

ومن المنتظر أن ينتقل ديتوربيت إلى موناكو على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء، بهدف منحه فرصة المشاركة بشكل منتظم واكتساب الخبرات في الدوري الفرنسي الممتاز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة مانشستر سيتي لتطوير اللاعب تدريجيًا، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله داخل الفريق الأول بناءً على مستواه وتطوره خلال الموسم المقبل.

ويواصل مانشستر سيتي الاعتماد على سياسة استقطاب المواهب الصغيرة، سواء عبر الأكاديمية أو من خلال أندية المجموعة، بهدف صناعة جيل جديد قادر على المنافسة مستقبلًا.