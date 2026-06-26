مانشستر سيتي يحسم أولى صفقاته الصيفية مقابل 130 مليون إسترليني

حسم نادي مانشستر سيتي أولى صفقاته استعدادًا للموسم الجديد، بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع نوتينجهام فورست للتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون، في خطوة قوية ضمن تحركات النادي لبناء فريق المرحلة المقبلة بعد رحيل المدير الفني بيب جوارديولا بنهاية الموسم الماضي.

وكان مانشستر سيتي قد وضع أندرسون ضمن أبرز أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا، الذي يستعد لبدء مهمته مع الفريق السماوي.

وبحسب ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فقد توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق كامل مع نوتينجهام فورست لإتمام الصفقة، بعد مفاوضات مكثفة دخلت مراحلها الحاسمة خلال الأيام الماضية.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستكلف مانشستر سيتي نحو 130 مليون جنيه إسترليني، ليحسم النادي الإنجليزي واحدة من أبرز صفقات الميركاتو مبكرًا، في ظل اقتناع الإدارة والجهاز الفني بإمكانات اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة في وسط الملعب.

وأشار التقرير إلى أن إليوت أندرسون أبدى رغبته في الرحيل عن نوتينجهام فورست، تمهيدًا للانتقال إلى مانشستر سيتي، على أن يخضع للفحوصات الطبية في الولايات المتحدة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويأتي تحرك مانشستر سيتي نحو ضم أندرسون بعد الموسم المميز الذي قدمه اللاعب مع نوتينجهام فورست، والذي لفت الأنظار إليه بشكل كبير، ليحصل على مكافأته باستدعائه إلى صفوف منتخب إنجلترا من جانب المدرب توماس توخيل، للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.