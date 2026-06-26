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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوت ديفوار تتقدم على كوراساو بهدف بيبي في شوط أول مثير بكأس العالم

كوت ديفوار وكوراساو
كوت ديفوار وكوراساو
حمزة شعيب

أنهى منتخب كوت ديفوار الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام منتخب كوراساو، في المباراة المقامة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في مواجهة حاسمة ضمن صراع التأهل إلى دور الـ32.

ونجح نيكولا بيبي في منح منتخب كوت ديفوار الأفضلية مبكرًا، بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة السابعة، ليضع منتخب الأفيال في موقف مميز قبل انطلاق أحداث الشوط الثاني من اللقاء.

وشهد الشوط الأول أفضلية واضحة للمنتخب الإيفواري، الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، مستفيدًا من انطلاقته القوية ورغبته في حسم المباراة مبكرًا، في المقابل حاول منتخب كوراساو امتصاص الضغط والاعتماد على الهجمات المرتدة بحثًا عن إدراك التعادل.

ويدخل منتخب كوت ديفوار اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، بينما يتمسك منتخب كوراساو بفرصه في تحقيق مفاجأة تاريخية ومواصلة مشواره في البطولة.

وتتجه الأنظار إلى الشوط الثاني، في ظل أهمية المواجهة وتعقيدات حسابات المجموعة الخامسة، حيث يبقى الصراع مفتوحًا حتى صافرة النهاية لحسم هوية المنتخب المتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

منتخب كوت ديفوار كوراساو كأس العالم

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