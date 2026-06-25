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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في صالح مصر.. تعادل 1-1 بين ألمانيا والإكوادور بالشوط الأول بكأس العالم

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب ألمانيا أمام نظيره منتخب الإكوادور بنتيجة 1-1،  على ملعب ميتلايف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

وافتتح ليروي ساني التسجيل لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة 2 من انطلاق المباراة، ليرد عليه بعد دقائق نيلسون أنجولو بتسديل التعادل لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 9 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار مانويل نوير.

وتلك النتيجة حتى تؤهل منتخب مصر لدور الـ32 رسميا ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخ، في انتظار انتهاء اللقاء.

تشكيل الإكوادور

كشف سيباستيان بيكاسيس المدير الفني لـ منتخب الإكوادور، التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب ألمانيا، اليوم، على ملعب ميتلايف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى: هيرنان جاليندز

خط الدفاع: بييرو هينكابي، ويليان باتشو، جويل أوردونيز

خط الوسط: بيدرو فيتي، مويسيس كايسيدو، ألان فرانكو، ألان ميندا

خط الهجوم: جونزالو بلاتا، إينر فالينسيا، جون يبواه

تشكيل منتخب ألمانيا

وكشف يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب ألمانيا، التشكيل الرسمي لمواجهة الإكوادور، اليوم الخميس، في الحادية عشرة مساءً، على ملعب ميتلايف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

جاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش - تاه - روديجر - راوم

خط الوسط: نميشا - بافلوفيتش - ساني - موسيالا - فيرتز

الهجوم: هافيرتز

يخوض المنتخب الألماني المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما ضمن تأهله رسميًا إلى دور الـ32، عقب تحقيقه العلامة الكاملة في أول جولتين واعتلاء صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، مستفيدًا من فارق أهداف وصل إلى +7.

جاء حسم التأهل لـ منتخب ألمانيا، عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في مباراة قلب خلالها تأخره إلى انتصار ثمين، بعدما بدأ مشواره أمام كوراساو بفوز عريض بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

أما منتخب الإكوادور، فيدخل المواجهة تحت ضغط كبير، بعدما جمع نقطة واحدة فقط من أول مباراتين، ليتواجد في المركز الثالث بالمجموعة بفارق أهداف -1.

تعقدت مهمة الإكوادور أكثر بعد تعادله بدون أهداف أمام كوراساو في الجولة الماضية، ما جعله بحاجة إلى نتيجة إيجابية للحفاظ على فرصه في المنافسة.

تحمل المباراة أهمية تاريخية أيضًا، إذ تشهد أول مواجهة رسمية بين المنتخبين على الساحة الدولية، خاصة أنه لم يسبق لألمانيا والإكوادور أن التقيا في أي مباراة رسمية من قبل، ليكتب لقاء نيويورك البداية في سجل مواجهاتهما الكروية.

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