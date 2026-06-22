يا مصر بتعمليها إزاي؟.. مانشستر سيتي يحتفل بفوز مصر التاريخي على نيوزيلندا

احتفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي عمر مرموش، بفوز منتخب مصر الأول في تاريخه بكأس العالم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لـ عمر مرموش مع محمد صلاح معلقًا عليها: «يا مصر بتعمليها إزاي؟».



حقق منتخب مصر فوزا تاريخيا على حساب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، صباح اليوم الاثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وإيران

وتقام مباراة منتخب مصر ضد إيران في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

