لخريجي الإعدادية| كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قريبا ، باب التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لخريجي الشهادة الإعدادية .. وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن التقديم .

شروط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM”

أولا : الشروط العامة :

- أن يكون الطالب مصري الجنسية

- ألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر 2026 عن 18 عامًا.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي 2025 / 2026

ثانيا : شروط خاصة:

يجب على من يتقدم للامتحان للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” أن يكون مستوفيا للشروط الآتية:

- أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٧٤,٥) درجة فأكثر بنسبة تعادل (۹۸% ) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

- أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٦٦) درجة فأكثر بنسبة تعادل (٩٥% ) من المجموع الكلي فقط، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم (اللغة الانجليزية – الرياضيات – العلوم).

شروط التقديم في مدرسة المتفوقين بعين شمس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لـ التقديم في مدرسة المتفوقين بعين شمس ، يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن (٢٥٢) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس .

رابط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM”

من المعتاد أن يكون التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية STEM ، إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم وذلك عبر الرابط الالكتروني: https://emis.gov.eg/

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

وعلى جانب آخر ، يستعد طلاب الثانوية العامة 2026 في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لبدء امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية من يوم 4 يوليو 2026 وفقا للجدول التالي :

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)