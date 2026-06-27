السكة الحديد : خروج 4 عربات عن القضبان من قطار القاهرة - الإسكندرية

اصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا اعلاميا مساء اليوم أشارت فيه إلى أنه أثناء دخول قطار رقم 919 (القاهرة/الإسكندرية) إسباني مطور محطة كفر الزيات في تمام الساعة 17:00، خرجت عدد (4) عربات من القطار عن القضبان ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات أو وفيات .

حادث قطار السكة الحديد



وعلي الفور قامت الهيئة بتوزيع الركاب علي باقي عربات القطار واستكمال رحلته المقررة الي محطة الاسكندرية ، وتم مسير القطارات النازلة والطالعة باستخدام طريق السكك البديلة ، كما تم الدفع فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لاعادة العربات على السكة بموقع الحادث واستعادة انتظام حركة القطارات وفقاً لمعدلاتها الطبيعية ، وقد انتقلت قيادات الهيئة لموقع الحادث للإشراف علي اعمال رفع اثار الحادث والاستعداد بالسكة ، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الواقعة وإتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيق.



وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسادة جمهور الركاب عن بعض التأخيرات الناجمة عن الاعمال الهندسية والفنية والتهديات المؤقتة في محيط الواقعة ، مؤكدةً أن فرق العمل تبذل أقصى الجهود لاستعادة انتظام حركة التشغيل في أسرع وقت مع الحفاظ على أعلى معدلات السلامة والأمان علي الشبكة.