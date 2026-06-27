صحة الغربية: لا ضحايا أو مصابين في حادث خروج عربات قطار عن قضبان كفر الزيات .. صور

أفاد مسئول طبي بصحة الغربية اليوم في تصريحات صحفية أنه لا يوجد ضحايا أو مصابين في حادث خروج 4 عربات قطار عن قضبان قبل دخوله محطة كفر الزيات لافتا بقوله "خصصنا 5 سيارات إسعاف لنقل اي مصابين محتملين أو كبار السن من الرجال والسيدات" .



عدم وجود ضحايا أو مصابين



وكان خط السكك الحديدية "القاهرة -الاسكندرية " شهد منذ خروج عربات قطار عن قضبان السكك الحديدية قبل دخوله محطة كفر الزيات مما دفع الركاب الي نزول والسير علي القضبان سعيا للوصول إلي المحطة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة

وكانت غرفة عمليات هيئة السكك الحديدية بمنطقة وسط الدلتا تلقت إخطارا يفيد بخروج عربتين عن قضبان السكك الحديدية دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

عدم وجود مصابين

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.