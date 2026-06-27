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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط ربع طن لحوم ومنتجات دواجن غير صالحة داخل أحد مطاعم بنها

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

نجحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، في إحباط محاولة لتداول ربع طن من اللحوم ومنتجات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة استهدفت مخازن عدد من المطاعم بمدينة بنها، قبل طرح تلك المنتجات بالأسواق ووصولها إلى المواطنين.


وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.


ونُفذت الحملة تحت إشراف الدكتور بكري سعيد، مدير الإدارة الصحية ببنها، وبالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط نحو 250 كيلوجرامًا من اللحوم المفرومة، ولحوم الشاورما، ومنتجات الدواجن، تبين وجود علامات فساد وتلف واضحة عليها، فضلًا عن ضبط كميات مجهولة المصدر وغير مستوفاة للاشتراطات الصحية.
وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها لإرسالها إلى المعامل المركزية للفحص، مع تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما كشفت الحملة عن عدد من المخالفات الصحية، شملت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وتداول أغذية بواسطة عاملين لا يحملون شهادات صحية، إلى جانب التوصية بغلق منشأتين تعملان دون ترخيص وتمثلان خطرًا على الصحة العامة.
وأكد الدكتور أسامة الشلقاني أن مديرية الصحة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق، ومنع تداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين.

القليوبية حملة تموين صحة القليوبية مطاعم بنها

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