إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا داخل البلاد، لطبيب عاد مؤخرًا من مهمة إنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تشهد حاليًا تفشيًا واسعًا للمرض. كما أكدت تفعيل جميع الإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع الحالة ومنع انتشار العدوى.





ما هو فيروس إيبولا؟





يُعد فيروس إيبولا من أخطر الفيروسات التي تصيب الإنسان، إذ يسبب حمى نزفية شديدة، وتم اكتشافه لأول مرة عام 1976 بالقرب من نهر إيبولا في قارة إفريقيا.





المصدر وطرق انتقال العدوى





تشير الدراسات إلى أن الخفافيش آكلة الفاكهة تُعد المصدر الطبيعي للفيروس، بينما تنتقل العدوى من خلال ملامسة دم أو سوائل جسم الإنسان أو الحيوان المصاب، ولا ينتقل عبر الهواء مثل الإنفلونزا أو فيروس كورونا