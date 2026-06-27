خلص عليها قدام عيالها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

شهدت منطقة الظاهرية التابعة لحي شرق الإسكندرية، أمس الجمعة، جريمة مروعة هزت الأهالي، بعدما تحولت خلافات أسرية إلى واقعة دامية انتهت بمقتل سيدة وإصابة والديها بجروح خطيرة، إثر اعتداء داخل منزل الأسرة.

وبحسب روايات شهود العيان، وقعت الجريمة في الساعات التي سبقت صلاة الجمعة، عندما كان والد المجني عليها يستعد للخروج من المنزل متوجهًا إلى المسجد.

شهود العيان يكشفون تفاصيل الجريمة

وأضاف الشهود أن المتهم كان يقف بالقرب من العقار، وما إن فتح الأب باب الشقة حتى باغته بالاعتداء مستخدمًا أداة حادة وآلة صلبة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وسقوطه أرضًا.

وأوضح الشهود أن المتهم اقتحم الشقة بعد ذلك، حيث كانت طليقته برفقة والدتها وعدد من أفراد الأسرة، واعتدى عليها بعدة طعنات متفرقة، لتفارق الحياة متأثرة بإصابتها، كما أصاب والدتها بجروح خطيرة، فيما تعرض والدها لإصابات متفرقة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

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حالة من الذعر بين الأهالي

أثارت الجريمة حالة من الذعر والصدمة بين سكان المنطقة، الذين أكدوا أن عددًا من المواطنين طاردوا المتهم عقب خروجه من العقار، وتمكنوا من السيطرة عليه والتحفظ عليه حتى وصول قوات الأمن، التي ألقت القبض عليه واقتادته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الشهود إلى أن أطفال الأسرة كانوا موجودين داخل المنزل وقت وقوع الجريمة، وشاهدوا جزءًا من الأحداث، ما تسبب في آثار نفسية قاسية عليهم، بينما خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي المنطقة، الذين طالبوا بسرعة القصاص من المتهم وتوقيع أقصى العقوبات القانونية بحقه.

ضبط المتهم

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع اعتداء داخل أحد المنازل بمنطقة الظاهرية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة التابعة لقسم شرطة رمل ثان إلى موقع الحادث، حيث فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، وأجرت المعاينة الأولية، وجمعت الأدلة، واستمعت إلى أقوال الشهود.

كما جرى نقل جثمان السيدة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، بينما نُقل والدها ووالدتها إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهما بجروح بالغة، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات الواقعة.

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تهديدات من طليقها دفعتها لمغادرة المنزل

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن المجني عليها، وتدعى "ج.ه.د"، كانت قد غادرت منزل الزوجية قبل أيام قليلة وعادت للإقامة بمنزل والديها، بعد تعرضها لتهديدات من طليقها.

وكانت الأسرة قد حررت محضرًا رسميًا ضده، بعدما اتهمته بتهديدها باستخدام سلاح أبيض، فلجأت إلى منزل أسرتها خوفًا من التعرض لأي أذى، إلا أن المتهم ظل يترصد لها حتى يوم الحادث.