خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء في الإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه من (عاطل – مقيم بدائرة القسم) أنه أثناء تواجده أمام منزله قام شخصان من جيرانه بالتعدى عليه بالضرب باستخدام (2 سلاح أبيض) كانا بحوزتهما مما أدى لحدوث إصابته بجروح قطعية متفرقة لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما ( عاطلان) ، وتم بإرشادهما ضبط (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

