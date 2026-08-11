بيومي فؤاد ومحمد ثروت شقيقان في فيلم «ورا الكنبة»

تعاقد النجمان بيومي فؤاد ومحمد ثروت على بطولة فيلم «ورا الكنبة»، الذي يجمعهما مجددًا بعد آخر تعاون سينمائي بينهما قبل 3 سنوات، في تجربة جديدة تنتمي إلى أجواء الكوميديا والمغامرة والتشويق.

ويجسد بيومي فؤاد ومحمد ثروت خلال أحداث الفيلم شخصيتي شقيقين تجمعهما علاقة متوترة، قبل أن تقودهما الظروف إلى خوض رحلة مشتركة، يواجهان خلالها العديد من المواقف والمفارقات، في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما العائلية والتشويق.

فيلم «ورا الكنبة» من تأليف محمد علوش، وإخراج مايكل بيوح، وإنتاج «باشون» أحمد بيجو، فيما تتولى شركة «سيني ويفز» للمنتج فيصل بالطيور توزيعه.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم خلال أسابيع، بينما تواصل الشركة المنتجة حاليًا إبرام تعاقدات باقي أبطال العمل، تمهيدًا للإعلان عن الأسماء المشاركة خلال الفترة المقبلة.

ويقدم «ورا الكنبة» بيومي فؤاد ومحمد ثروت في تركيبة مختلفة، من خلال شخصيتي شقيقين تجمعهما رحلة واحدة، في تجربة تمزج بين الكوميديا والمواقف والمطاردات والتشويق.