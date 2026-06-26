قديم من 2019.. ضبط شخص نشر فيديوهات ساخرة من تمثال تاريخي لتحقيق أرباح بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن، بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات ساخرة أمام تمثال أحد الشخصيات التاريخية بأحد الميادين العامة بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة)، وضبط بحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على ذات المقطع) ، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو المشار إليه قديم قام بتصويره خلال عام 2019 وأعاد نشره مؤخراً على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



