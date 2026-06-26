بعد تداول شائعات استهداف أحد الأديرة.. الداخلية تكشف تفاصيل إصابة راهب في الفيوم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة إصابة أحد الرهبان بطلق خرطوش في محافظة الفيوم، نافية ما تردد عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد الأديرة لهجوم مسلح أو استهداف إرهابي، مؤكدة أن الواقعة جاءت على خلفية خلاف بشأن قطعة أرض، ولا تمت بأي صلة لاستهداف الدير.

خلاف على أرض

وأوضحت الوزارة أن قسم شرطة الفيوم الجديدة تلقى بلاغًا يفيد بإصابة أحد الرهبان برش خرطوش في القدم اليسرى، أثناء استقلاله سيارة برفقة راهب آخر بالقرب من قطعة أرض سبق استردادها من العاملين بالدير وتسليمها إلى الجهات المختصة باعتبارها من أملاك الدولة.

وأضافت التحريات أن راهبي الدير توجها إلى محيط الأرض، حيث اعترضهما خفيران خصوصيان مكلفان بحراستها، ونشبت مشادة بين الطرفين، أطلق خلالها أحد الخفيرين عيارًا من بندقية خرطوش تجاه السيارة، ما أسفر عن إصابة الراهب، فيما تمكن الراهب الآخر من النجاة دون إصابات.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث.

وشددت الوزارة على أن الواقعة لا تتعلق بأي استهداف لدير أو عمل إرهابي، وإنما ترجع إلى خلاف على قطعة أرض، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.