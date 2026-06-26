كانوا بيهزروا .. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تهديد شخص بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام سيدة وأحد الأشخاص يحمل سلاحا أبيض بتهديد آخر وإكراهه على توقيع ورقة داخل إحدى الشقق بالإسكندرية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو والقائمة على التصوير (سائق توك توك - ربة منزل "لهما معلومات جنائية" وشقيقها ووالدتهما) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مينا البصل ، وبمواجهتهم أقروا بتصويرهم مقطع الفيديو على النحو المشار إليه بقصد المزاح ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق نسب مشاهدات عالية وأرباح مالية ، وتم بإرشاد الأول ضبط السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.