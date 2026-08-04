مع قرب المولد النبوي.. ضبط ربع طن حلوى مجهولة المصدر في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، أن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة نفذ حملة تفتيشية مفاجئة بمدينة الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافِظة الوادي الجديد، بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لجميع صور الغش التجاري والممارسات الضارة بصحة المستهلك.



ضبط ربع طن حلوى مولد مجهولة المصدر

وأوضحت المحافظة أن الحملة أسفرت عن ضبط نحو ربع طن من حلوى المولد النبوي مجهولة المصدر، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بسوء تخزين المنتجات الغذائية، وذلك بحوزة أحد تجار الأغذية بمدينة الخارجة، في مخالفة لاشتراطات سلامة الغذاء وجودة المنتجات المتداولة بالأسواق.

وأكدت المحافظة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى تحرير محضر بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المخالف.

وشددت محافظة الوادي الجديد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة لضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بتداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية.