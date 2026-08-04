استبعاد رئيس الوحدة القروية بطوخ طنبشا للإهمال الجسيم

قرر اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، استبعاد رئيس الوحدة القروية بطوخ طنبشا من مهام عمله وخصم ثلاث أيام من راتبه وإحالة عدد من مخالفات العمل بالوحدة للنيابة الإدارية لإعمال شئونها.

جاء ذلك عقب جولته الميدانية أمس ببركة السبع ، وبناءً على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية وما أسفرت عنه نتائج لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام.

تبين من خلال الفحص والتحقيقات ، وجود قصور وإهمال في ملفات العمل الإداري وضعف الإشراف على الشركة المسند إليها أعمال النظافة بالقرية مما يعد إخلالاً جسيماً وخروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفي .

وأكد محافظ المنوفية على استمرار جولاته الميدانية لمتابعة منظومة العمل ومستوى الاداء والانضباط ، مشدداً بعدم السماح بأي أوجه قصور في ملفات العمل الإداري أو الخدمي أو يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .