حي الهرم يواصل حملاته لإزالة مخالفات البناء في الجيزة | صور

واصل حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، جهوده في التصدي لمخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبناء على تعليمات اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم من تنفيذ عدد (2) حالة إزالة لعقارات مخالفة للاشتراطات والتراخيص بقطاع الهضبة، حيث تم تكسير بروز مخالف بالدور الأرضي بالعقار رقم (110 ز)، كما جرى تكسير بعض الأعمدة المخالفة بالدور الخامس فوق الأرضي والبدروم بالعقار رقم (197 و).

وجرت أعمال الإزالة بحضور نائبي رئيس الحي لقطاع الهضبة أحمد غنيم، وأحمد عبد الفتاح، وحسن فاروق، ومحمد عبد الودود، والمهندس محمد صفوت مدير التنظيم، وذلك تحت إشراف إدارة المباني.

وأكد رئيس حي الهرم، استمرار الحملات اليومية لرصد وإزالة جميع مخالفات البناء، والتعامل بكل حزم مع أي تعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حفاظًا على الانضباط العمراني وتطبيقًا للقانون.