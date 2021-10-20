قبل بيعه واستبداله بآخر.. تعرف على خطوات حذف المستندات والبيانات في الآيفون

يعد حذف المستندات والبيانات في الآيفون أمرا هاما للغاية إذا كنت تفكر في استبدال هاتفك بآخر جديد، لذا يجب عليك أولا التأكد من حذف المستندات والبيانات في الآيفون، قبل اتخاذ خطوة التخلى عن جهازك نهائيا.



حذف المستندات والبيانات في الآيفون

حذف المستندات والبيانات في الآيفون قد تكون خطوة مهمة بالنسبة لك لحماية بيناتك في حال في بيع هاتفك، ولكن قد تساعدك هذه الخطوة أيضا في تنظيف الملفات التي لما تعد بحاجة إليها، وإخلاء مساحة تخزين أكبر بهاتفك مما يتيح لك التركيز على اضافة الصور ومقاطع الفيديو المهمة، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

أولا: اذهب إلى تطبيق الإعدادات على هاتفك الآيفون.



ثانيا: اضغط على خيار عام.



ثالثا: قم بالتمرير إلى أسفل القائمة وانقر فوق إعادة تعيين.



رابعا: اختر حذف كل المحتوى والإعدادات، ثم انقر على حذف الآن.



خامسا: ادخل رمز المرور الخاص بجهازك، رمز مرور معرف آبل لإيقاف تشغيل خيار Activate Lock، وإزالة الجهاز من Find my iPhone، و بمجرد اكتمال عملية المسح للهاتف يمكنك بيعه.





مسح بيانات التطبيقات في الايفون

في بعض الأحيان قد يضطر مالك الآيفون إلى حذف تطبيق أو لعبة على الجهاز وإعادة تنزيلها من متجر التطبيقات، والبدء من جديد، ويمكنك ذلك من خلال:

أولا: افتح تطبيق الإعدادات.

ثانيا: انقر على خيار عام ثم تخزين iPhone، اسحب الشاشة لأسفل حتى تظهر قائمة التطبيقات.

ثالثا: انقر فوق التطبيق الذي تريد حذف بياناته.

رابعا: اضغط على خيار حذف التطبيق والإبقاء على البيانات Offload App، وسيتم حذف بيانات التطبيق أو اللعبة ويمكنك البدء من جديد.